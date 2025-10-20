Москвич нашел на улице пакет с деньгами и попал под статью

В Москве мужчина нашел на улице пакет с крупной суммой и попал под статью

В Москве 62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о хищении после того, как нашел на улице пакет с крупной суммой. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили правоохранители, потерпевший вместе с супругой шел по Новослободской улице, когда у него из кармана выпал пакет с иностранной валютой, эквивалентной более 1,6 млн рублей. Пропажу мужчина обнаружил дома. Он вернулся в место, где, предположительно, мог обронить пакет, но ничего не нашел и обратился в полицию.

Правоохранители, отсмотрев записи с уличных камер видеонаблюдения, нашли подозреваемого: им оказался 62-летний мужчина. Подозреваемый присвоил находку себе и потратил все на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Брянске юноша нашел инкассаторский пакет с деньгами и стал фигурантом дела.