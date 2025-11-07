Юрист напомнил о риске оказаться в тюрьме за хранение чужой банковской карты

Нашедшим бесхозную банковскую карту россиянам нужно действовать правильно, чтобы избежать уголовной ответственности. О находке можно сообщить в полицию или банку-эмитенту. За хранение чужой карты или попытку ею воспользоваться грозят внушительные штрафы и лишение свободы, предупредил в беседе с RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Владислав Шведченко.

Сообщить о находке можно по телефону горячей линии банка, указанной на карте, причем карту, вероятнее всего, придется уничтожить. Сам разговор юрист посоветовал записать на диктофон. Либо можно отнести карту в ближайшее отделение полиции и написать заявление о находке – остальное остается за правоохранителями.

Если оба эти варианта не устраивают, то лучше вообще пройти мимо карты и не поднимать ее – никаких обязанностей на этот счет для граждан не предусмотрено, отметил адвокат.

«Россиянам нужно знать, что банковская карта может быть оставлена мошенниками в качестве «приманки» с разными дальнейшими сценариями. Например, для вовлечения граждан в мошенническую деятельность», — пояснил Шведченко, призвав учитывать все потенциальные риски от такой находки.

Владельца карту лучше не искать – ее могли украсть, снять с нее все деньги, а затем выбросить. В этом случае тот, кто нашел карту, первым попадет под подозрение, предупредил юрист.

Он также напомнил об ответственности за хранение у себя чужой банковской карты – это могут интерпретировать как присвоение чужого имущества, за что по ст.160 УК РФ предусмотрен штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Попытка воспользоваться картой, оплатить товар может квалифицироваться как кража денежных средств с банковского счета по ст.158 УК РФ. За это уже грозит штраф до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до шести лет, подчеркнул Шведченко.

«Важно, что указанная статья УК России относится к категории тяжких преступлений, поэтому возможность освобождения от уголовной ответственности при примирении с потерпевшим исключается полностью», ― заключил юрист.

Напомним, недавно жительница Южно-Сахалинска стала фигуранткой уголовного дела после того, как воспользовалась найденной на улице банковской картой. Полиция установила, что 53-летняя женщина в течение полутора часов ходила из магазина в магазин и сделала в общей сложности 12 покупок на 10 тысяч рублей. Она успела приобрести продукты питания, цветы, алкоголь, духи и другие товары. Подозреваемую нашли, на нее возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин 40 раз за сутки совершил покупки по найденной на улице банковской карте.