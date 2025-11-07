На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист напомнил о риске оказаться в тюрьме за хранение чужой банковской карты

Адвокат Шведченко: за хранение чужой банковской карты грозят штрафы и тюрьма
true
true
true
close
Mladen Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Нашедшим бесхозную банковскую карту россиянам нужно действовать правильно, чтобы избежать уголовной ответственности. О находке можно сообщить в полицию или банку-эмитенту. За хранение чужой карты или попытку ею воспользоваться грозят внушительные штрафы и лишение свободы, предупредил в беседе с RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Владислав Шведченко.

Сообщить о находке можно по телефону горячей линии банка, указанной на карте, причем карту, вероятнее всего, придется уничтожить. Сам разговор юрист посоветовал записать на диктофон. Либо можно отнести карту в ближайшее отделение полиции и написать заявление о находке – остальное остается за правоохранителями.

Если оба эти варианта не устраивают, то лучше вообще пройти мимо карты и не поднимать ее – никаких обязанностей на этот счет для граждан не предусмотрено, отметил адвокат.

«Россиянам нужно знать, что банковская карта может быть оставлена мошенниками в качестве «приманки» с разными дальнейшими сценариями. Например, для вовлечения граждан в мошенническую деятельность», — пояснил Шведченко, призвав учитывать все потенциальные риски от такой находки.

Владельца карту лучше не искать – ее могли украсть, снять с нее все деньги, а затем выбросить. В этом случае тот, кто нашел карту, первым попадет под подозрение, предупредил юрист.

Он также напомнил об ответственности за хранение у себя чужой банковской карты – это могут интерпретировать как присвоение чужого имущества, за что по ст.160 УК РФ предусмотрен штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Попытка воспользоваться картой, оплатить товар может квалифицироваться как кража денежных средств с банковского счета по ст.158 УК РФ. За это уже грозит штраф до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до шести лет, подчеркнул Шведченко.

«Важно, что указанная статья УК России относится к категории тяжких преступлений, поэтому возможность освобождения от уголовной ответственности при примирении с потерпевшим исключается полностью», ― заключил юрист.

Напомним, недавно жительница Южно-Сахалинска стала фигуранткой уголовного дела после того, как воспользовалась найденной на улице банковской картой. Полиция установила, что 53-летняя женщина в течение полутора часов ходила из магазина в магазин и сделала в общей сложности 12 покупок на 10 тысяч рублей. Она успела приобрести продукты питания, цветы, алкоголь, духи и другие товары. Подозреваемую нашли, на нее возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин 40 раз за сутки совершил покупки по найденной на улице банковской карте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами