Койота спасли после неудачной встречи с кактусом

В США помогли койоту, в голове которого застряли иглы кактуса

Койота в США спасли после неудачной встречи с кактусом, пишет Sunny Skyz.

Щенка возрастом от четырех до шести недель нашли на улицах города. По словам сотрудников центра реабилитации диких животных, это был один из самых тяжелых случаев, которые им когда-либо приходилось видеть.

Когда животное доставили к специалистам, его тело было покрыто шипами кактуса практически полностью — от головы до хвоста. Ветеринары вручную удаляли каждую иглу по отдельности. Операция заняла более двух часов.

Специалисты уверены, что без помощи людей койот вряд ли смог бы выжить. После этого животное осталось под наблюдением сотрудников центра. Уже через неделю его состояние заметно улучшилось.

Волонтеры предполагают, что любопытный щенок просто слишком близко подошел к кактусу — одному из самых опасных растений пустынь юго-запада США. Его шипы легко цепляются за шерсть и кожу, а удалить их без посторонней помощи бывает крайне сложно.

Ранее койот сорвал авиарейс в США.