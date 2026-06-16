Россиянам дали советы, как правильно скорректировать рацион в жару

Роскачество: в жару нужно есть больше растительных продуктов

В период аномальной жары сердечно-сосудистая, эндокринная и пищеварительная системы сталкиваются с дополнительной нагрузкой, снизить которую поможет коррекция рациона. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

По словам экспертов, в жаркую погоду следует сделать акцент на употреблении растительных продуктов. Свежие овощи, несладкие фрукты, зелень и ягоды богаты калием и магнием, поддерживающими работу сердца и уменьшающими потерю электролитов с потом. Клетчатка, которая содержится в растительной пище, способствует мягкому очищению кишечника, важному при снижении ферментативной активности на фоне перегрева.

В Роскачестве предупредили, что тяжелые жирные блюда, фастфуд и чрезмерное количество соли в рационе задерживают жидкость, а также вызывают скачки давления и чувство тяжести. Поэтому долю сезонных овощей и фруктов в каждом приеме пищи нужно увеличить минимум до 50%.

«При этом в условиях высокой температуры организм часто недополучает важные микронутриенты. Частично восполнить этот дефицит можно за счет включения в меню функциональных продуктов с повышенным содержанием необходимых компонентов. Это не требует кардинальной смены пищевых привычек, но помогает поддержать иммунитет и энергетический баланс», — сказано в материале.

Помимо этого, в пресс-службе призвали пить чистую воду небольшими порциями в течение дня, отказавшись от употребления сладких газированных напитков и алкоголя. Кофе и крепкий чай рекомендуется заменить травяными настоями или морсами без сахара.

Технолог, кандидат наук Нелли Львович до этого предупреждала, что употребление воды из пластиковой бутылки, оставленной в жаркую погоду в автомобиле, может нанести серьезный вред здоровью. По ее словам, главную опасность представляют бактерии.При этом неприятный запах, указывающий на размножение микроорганизмов, появляется не сразу.

Ранее врач назвала главные признаки обезвоживания.