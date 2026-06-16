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Общество

В Госдуме напомнили о праве россиян на внеочередной свадебный отпуск

Депутат Чаплин: в случае свадьбы работнику полагается пятидневный отпуск
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Планирующие сыграть свадьбу работники имеют право получить пятидневный отпуск за свой счет – отказать им в этом работодатель не может. Об этом в беседе с RT сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он пояснил, что по ТК РФ работник может написать заявление на отпуск в свободной форме, указав причиной регистрацию брака и попросить отпуск до пяти дней. Отказать сотруднику могут лишь в случае, если в этом году он уже получал выходные по той же причине, отметил депутат.

«Важный момент: эти дни не оплачиваются. Это отпуск за свой счет. Но они и не вычитаются из вашего ежегодного оплачиваемого отпуска», — предупредил парламентарий.

Это правило распространяется на всех работников вне зависимости от трудового стажа – получить отпуск для свадьбы могут даже работники, устроившиеся в компанию неделю назад. Однако важно, что речь идет именно об официальной регистрации брака в органах ЗАГС, так как в противном случае — это просто праздник, на который данные нормы не распространяются. Для подтверждения причины запроса на выходные обычно нужно предоставить либо копию приглашений на свадьбу, либо свидетельство о браке постфактум.

Если работодатель отказывает предоставить отпуск, это считается нарушением и может обжаловаться в Госинспекции труда или в суде. Причем компании грозит штраф – должностному лицу до 5 тыс. рублей, юрлицу – до 50 тыс. рублей.

Ранее в России предложили увеличить срок бракоразводного процесса.

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