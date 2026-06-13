В России предложили увеличить срок бракоразводного процесса

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила рассмотреть возможность увеличения сроков бракоразводного процесса. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Сенатор полагает, что при наличии в семье детей срок бракоразводного процесса нужно как минимум удвоить — с трех до шести месяцев, а при их отсутствии — увеличить с одного до трех месяцев.

«Крепкая семья — это фундамент нашего общества и государства. <...> Анализируя текущую ситуацию, мы видим, что процедура развода в России сегодня проходит слишком быстро», — отметила Косихина.

По ее словам, многие решения о расставании принимаются «сгоряча, на пике эмоций», однако спустя какое-то время, когда эмоции остывают, люди начинают сожалеть о содеянном, но юридически семьи уже не существует.

«Чтобы не допускать таких фатальных ошибок, совершенных в порыве, необходимо дать супругам больше времени на раздумья», — резюмировала сенатор.

До этого депутат Госдумы Нина Останина предложила ввести в России обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. По словам Останиной, несмотря на то, что в России существует закон о медиации, обязательной медиации при ЗАГСах нет. Она призвала исправить эту ситуацию и ввести формат обязательного присутствия медиатора при разводе на государственном уровне.

Ранее стало известно, сколько браков в России заключается повторно.