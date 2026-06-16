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Общество

Юрист объяснил, что делать с доставленным по ошибке чужим заказом

Юрист Русяев: доставленный курьером по ошибке чужой заказ нельзя оставлять себе
Dr ake krisda/Shutterstock/FOTODOM

Чужой заказ, доставленный курьером по ошибке, нельзя оставлять себе – если речь идет о дорогостоящем товаре, то это может рассматриваться как неосновательное обогащение, предупредил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Лучше сразу отказаться от заказа и зафиксировать это в накладной, отметил он в беседе с RT.

В случаях, когда ошибка обнаруживается не сразу, а позднее, нельзя вскрывать упаковку, пытаться продать товар или начать им пользоваться, предупредил эксперт. По его словам, лишь в некоторых случаях закон позволяет оставить себе по ошибке доставленную вещь, причем на дорогой товар это не распространяется. Согласно Гражданскому кодексу, владелец приобретенного имущества за чужой счет должен вернуть его или возместить полную стоимость.

Причем само по себе обладание чужой вещью – это не преступление, отметил Русяев.

«Однако если получатель прячет вещь, скрывает ее принадлежность либо избавляется от маркировки и накладной, чтобы тайно обратить имущество в свою пользу, наступает ответственность по ст. 158 УК России, — подчеркнул он. – Для дорогого заказа речь нередко идет о значительном или крупном размере с реальным сроком».

Он посоветовал в подобных ситуациях фиксировать факт ошибочной доставки с помощью фото этикетки и упаковки, а также накладной с данными действительного заказчика. Затем нужно сообщить об этом продавцу, маркетплейсу либо службе поддержки. Причем важно сохранить переписку на случай, если придется доказывать свою непричастность. Что касается возврата, то организовать его за свой счет должна ответственная за ошибку сторона, заключил специалист.

Ранее юрист раскрыл, как получить компенсацию за отравление едой из доставки.

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