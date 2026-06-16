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Общество

В Москве вынесли приговор мошенникам, которые требовали 10 млн с директора фирмы

Прокуратура Москвы: Таганский суд вынес приговор за мошенничество на ₽10 млн
Shutterstock

Таганский районный суд Москвы приговорил трех мужчин к лишению свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

Осужденные — 32-летний Евгений Михалев, 31-летний Антон Горлов и 31-летний Лука Гаврилов. Михалев получил три года колонии общего режима, Горлов — три с половиной года, Гаврилов — четыре с половиной года.

Суд установил, что вечером 25 марта 2025 года Михалев, вступив в сговор с Горловым и Гавриловым, пришел в офис коммерческой фирмы в Большом Полуярославском переулке и потребовал от гендиректора 10 млн рублей якобы для передачи в качестве взятки за вынесение решений в пользу фирмы.

Глава компании, у которого Михалев требовал взятку, обратился в правоохранительные органы, которые организовали оперативно-розыскное мероприятие для задержания злоумышленника.

При следующе встрече директор фирмы передал Михалеву 100 тыс. рублей настоящими купюрами и муляж 9,9 млн рублей. При получении денег тот был задержан с поличным.

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