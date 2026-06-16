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Общество

Инженера уволили за то, что он болтал с коллегами во время работы

В Китае уволили инженера за разговоры с коллегами во время работы
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Инженера в Китае уволили за то, что он болтал с коллегами во время работы, пишет Sohu.

Технический инженер из Нанкина, проработавший в компании более четырех лет, был уволен за якобы «серьезные дисциплинарные нарушения». Руководство потребовало от сотрудника завершить все процедуры увольнения в течение одного часа после уведомления.

Во время судебного разбирательства компания представила в качестве доказательств более десяти записей с камер наблюдения. На них мужчина ненадолго покидал рабочее место, разговаривал с коллегами, отвлекался на свой телефон или на несколько минут раньше направлялся к выходу из офиса.

Сам инженер отверг все обвинения. Он пояснил, что вставал за водой или посещал туалет, а разговоры с коллегами были связаны с рабочими вопросами. Что касается использования телефона, то, по его словам, он проверял рабочие сообщения и информацию о конкурентах. Кроме того, сотрудник отметил, что никогда ранее не получал замечаний или дисциплинарных взысканий.

Промежуточный народный суд Нанкина встал на сторону работника. Судьи пришли к выводу, что зафиксированные камерами действия носили кратковременный и эпизодический характер и не могут считаться серьезным нарушением трудовой дисциплины.

Суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику компенсацию в размере $16 тысяч.

Ранее мэр уволил всех полицейских в городе, поссорившихся с его женой.

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