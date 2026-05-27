В Краснодаре двое мужчин избили девушку на улице из-за замечания

Полиция Кубани/MAX

В Краснодаре задержали двоих местных жителей 26 и 28 лет, которые избили девушку на улице после того, как она сделала им замечание. Об этом сообщает полиция Кубани.

Вечером 26 мая двое приятелей распивали спиртное в машине во дворе жилого дома и громко слушали музыку. К утру одна из соседок решила сделать им замечание. В ответ один из мужчин погнался за девушкой и несколько раз ударил ее.

По данным портала 93.ru, один из нападавших кричал своему собутыльнику, чтобы передал ему пистолет. Полицейские приехали на место происшествия только спустя несколько часов после звонков обеспокоенных жителей. Пострадавшую осмотрели медики, задержанным грозит до пятнадцати суток административного ареста.

До этого в Оренбургской области мужчина избил пенсионерку на остановке. Когда женщина заходила в маршрутное такси, агрессор дернул ее за плечо, повалил на землю и несколько раз пнул. В отделе полиции орчанин признался, что ему показалось, что женщина сделала ему обидное замечание.

Ранее арестован мужчина, ударивший байкера ножом из-за конфеты в Москве.

 
