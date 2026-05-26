Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Саратовской области поезд сбил мотоцикл с двумя подростками

Двух подростков не спасли после столкновения поезда и мотоцикла под Саратовом
Telegram-канал Южная транспортная прокуратура

Пассажирский поезд столкнулся с мотоциклом в районе железнодорожной станции Лопуховка в Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В заявлении отмечается, что поезд следовал из Балаково в Москву. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль, сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале написало, что авария произошла вечером 25 мая на нерегулируемом пешеходном переходе. Мотоциклом управлял подросток 2010 года рождения, который вез сверстника. В результате столкновения несовершеннолетние получили несовместимые с жизнью травмы.

На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Побывавшие на месте происшествия сотрудники СК осмотрели территорию и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. В настоящее время они проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Краснодарском крае.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!