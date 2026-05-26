В Саратовской области поезд сбил мотоцикл с двумя подростками

Двух подростков не спасли после столкновения поезда и мотоцикла под Саратовом

Пассажирский поезд столкнулся с мотоциклом в районе железнодорожной станции Лопуховка в Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В заявлении отмечается, что поезд следовал из Балаково в Москву. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль, сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале написало, что авария произошла вечером 25 мая на нерегулируемом пешеходном переходе. Мотоциклом управлял подросток 2010 года рождения, который вез сверстника. В результате столкновения несовершеннолетние получили несовместимые с жизнью травмы.

На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Побывавшие на месте происшествия сотрудники СК осмотрели территорию и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. В настоящее время они проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

