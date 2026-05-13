Подростка в наушниках едва не затянуло под поезд сильным потоком воздуха

В Башкирии 16-летний подросток чудом выжил после того, как его сбил с насыпи грузовой поезд. Об этом сообщил местный новостной портал Ufa1.ru.

Инцидент произошел в Салавате 13 мая днем. Отмечается, что молодой человек сидел на насыпи у железнодорожных путей. В наушниках у него играла музыка. Машинист увидел подростка и применил экстренное торможение, предотвратив трагедию. Юношу сбросило с насыпи и аэродинамическим потоком едва не затащило под поезд. Он получил ушибы и ссадины.

Сейчас пострадавший находится в городской больнице.

До этого похожий случай произошел в Краснодаре, где поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина получил различные травмы. Его госпитализировали в городскую больницу.

А 11 мая 17-летняя девушка попала под поезд в Каменске-Уральском. По предварительной информации, пострадавшая получила травму шеи. Спасти ее не удалось. Знакомые девочки рассказали, что незадолго до случившегося ее отчислили из колледжа. В Следственном комитете России на транспорте подтвердили информацию о происшествии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 12-летний мальчик на мотоцикле попал под поезд в Тамбовской области.