Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Подростка в наушниках едва не затянуло под поезд сильным потоком воздуха

В Башкирии грузовой поезд сбил с насыпи 16-летнего подростка в наушниках
Abdan Zaki/Shutterstock

В Башкирии 16-летний подросток чудом выжил после того, как его сбил с насыпи грузовой поезд. Об этом сообщил местный новостной портал Ufa1.ru.

Инцидент произошел в Салавате 13 мая днем. Отмечается, что молодой человек сидел на насыпи у железнодорожных путей. В наушниках у него играла музыка. Машинист увидел подростка и применил экстренное торможение, предотвратив трагедию. Юношу сбросило с насыпи и аэродинамическим потоком едва не затащило под поезд. Он получил ушибы и ссадины.

Сейчас пострадавший находится в городской больнице.

До этого похожий случай произошел в Краснодаре, где поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина получил различные травмы. Его госпитализировали в городскую больницу.

А 11 мая 17-летняя девушка попала под поезд в Каменске-Уральском. По предварительной информации, пострадавшая получила травму шеи. Спасти ее не удалось. Знакомые девочки рассказали, что незадолго до случившегося ее отчислили из колледжа. В Следственном комитете России на транспорте подтвердили информацию о происшествии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 12-летний мальчик на мотоцикле попал под поезд в Тамбовской области.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!