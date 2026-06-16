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Врач рассказала, почему молодежь чаще сталкивается с синдромом раздраженного кишечника

Врач Соломатина: молодежь сталкивается с СРК из-за стресса и фастфуда
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Молодые люди стали чаще сталкиваться с синдромом раздраженного кишечника (СРК) из-за хронического стресса, нарушения режима сна и преобладания фастфуда в рационе. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

«При синдроме раздраженного кишечника характерно, что боли проходят после дефекации, ночью они не беспокоят, а симптомы усиливаются от стресса. Это заболевание более характерно для жителей мегаполисов, где уровень стресса традиционно выше. Кроме того, современные молодые люди более тревожны по сравнению с предыдущими поколениями», — отметила эксперт.

По ее словам, влияние на это оказывает и неправильная культура питания — молодежь часто отказывается от домашней еды в пользу перекусов на бегу, что создает избыточную нагрузку на слизистую желудочно-кишечного тракта. Фактором риска считается и неправильный образ жизни: недостаток сна, бодрствование в ночные часы и нервный, прерывистый сон.

Чтобы облегчить состояние, Чернышова посоветовала изменить образ жизни, а также совмещать лечение у гастроэнтеролога с работой у психотерапевта.

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков до этого говорил, что причиной синдрома раздраженного кишечника (СРК) может быть не только питание, но и стресс, прием антибиотиков, вирусные инфекции. Он также отметил, что риск развития СРК повышается при язвенном колите и болезни Крона.

Ранее врач назвал причины вечернего вздутия живота.

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