Появилось видео, как медведь вмешивается в «кулачный бой» бобров в Ленобласти

В Ленобласти медведь вмешался в драку дерущихся бобров

В Ленобласти фотоловушка Нижне-Свирского заповедника сняла, как медведь попатался разнять драку бобров. Видео опубликовано на странице организации во «ВКонтакте».

«Нешуточные страсти развернулись на заповедном берегу! Пока бобры устраивали «кулачный бой», медведь подобрался к ним совсем близко», — прокомментировали ролик в заповеднике.

До этого в окрестностях Красноярска произошла необычная дорожная стычка — мотоциклист вступил в противостояние с глухарем. Кадры опубликовал Telegram-канал Endurynda. Когда группа байкеров проезжала по горному массиву за поселком Удачный, на их пути внезапно появилась птица.

Вместо того чтобы улететь, глухарь начал нападать на одного из мотоциклистов и не давал ему сесть на мотоцикл. Выяснять отношения байкеру пришлось при помощи палки. Кто вышел победителем и получили ли травмы участники, не уточняется.

Ранее выступление мэра Мадрида сорвал голубь.

 
