Сальмонеллез в 2025 году был обнаружен почти во всех субъектах России

Роспотребнадзор: сальмонеллез в 2025 году фиксировали почти во всех субъектах РФ

В 2025 году случаи заражения сальмонеллезом были выявлены во всех регионах России, за исключением Республики Ингушетия, при этом общий уровень заболеваемости демонстрирует тенденцию к снижению. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«В многолетней динамике заболеваемость сальмонеллезом имеет тенденцию к снижению. В 2025 году заболеваемость находилась на уровне СМУ [среднемноголетний уровень]. Случаи заболеваний сальмонеллезом в 2025 году зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации, кроме Республики Ингушетия», — отмечается в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что распространение инфекции по территории страны было неравномерным. Лишь единичные эпизоды заболевания отмечены в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Республике Тыва. При этом в 25 регионах зафиксирован рост заболеваемости по сравнению со СМУ. Наиболее значительное увеличение числа случаев произошло в Курганской и Костромской областях, а также в Карачаево-Черкесии.

Специалисты ведомства пояснили, что в 2025 году эпидемический процесс сальмонеллёза в основном поддерживался серотипом Salmonella Enteritidis группы D. Этот серовар остается преобладающим среди штаммов, выделяемых от людей, составляя 70% случаев.

Основной причиной формирования групповых вспышек инфекции в Роспотребнадзоре назвали употребление зараженной пищи, приготовленной на пищеблоках предприятий общественного питания с использованием небезопасной продукции птицеводства.

Ранее почти полсотни детсадов в Петербурге и Ленобласти закрыли из-за сальмонеллеза.