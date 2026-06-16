Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Кузьмин

Ушел из жизни инженер Владимир Кузьмин, подаривший советской музыке культовый синтезатор «Поливокс», ему было 72 года. О смерти разработчика сообщили представители Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).

«С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина — разработчика и создателя легендарного советского синтезатора Поливокс», — говорится в официальном заявлении.

Генеральный директор ЭФЭМИ Антон Бойков уточнил, что причиной смерти стало осложнение после очередного инсульта.

Кузьмин трудился на Экспериментальной фабрике электронных инструментов — именно там и родился его знаменитый «Поливокс». Разработки Владимира Михайловича стали важной вехой в истории советской электронной музыки.

Родился будущий инженер во Владивостоке в 1953 году, но большую часть жизни провел в Свердловске. Получив диплом горного инженера-электрика в Горном институте, он в 1980 году возглавил проект по созданию «Поливокса». С 1982 года синтезатор начали выпускать серийно на Качканарском радиозаводе «Форманта». Производство продолжалось до 1990 года — за это время было выпущено свыше 30 тысяч экземпляров.

Звучание «Поливокса» впоследствии использовали в своем творчестве такие коллективы, как Rammstein, Franz Ferdinand, Bring Me The Horizon и «Агата Кристи». Кроме того, он зазвучал в культовых видеоиграх Doom и Cyberpunk 2077. Автором внешнего облика синтезатора стала супруга Кузьмина — Олимпиада.

Ранее умерла 35-летняя звезда турецких сериалов.