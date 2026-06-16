Названы вредные последствия восьмичасового сна

Индийский врач общей практики Сарика Холла обозначила условие, при котором восьмичасовой сон может нести вред для здоровья. Об этом сообщает издание India Today.

По словам Холлы, ключевым аспектом для благополучия организма является не только продолжительность ночного отдыха, но и его временной интервал. Позднее засыпание, например, около трех часов ночи, способно привести к инсулину, набору избыточной массы тела и увеличению вероятности развития диабета. Эти негативные последствия могут проявиться даже при соблюдении рекомендованной восьмичасовой продолжительности сна.

Доктор также подчеркнула, что время, отведенное на засыпание, играет критическую роль, поскольку оно напрямую воздействует на циркадные ритмы. Эти внутренние биологические часы организма отвечают за регулирование циклов сна и бодрствования, метаболических процессов и гормонального баланса.

Исследование, проведенное Национальным фондом сна США, выявило интересную закономерность: проблемы с качеством ночного отдыха заставляют человека субъективно ощущать себя значительно старше реального возраста. К таким результатам ученые пришли, изучив показатели более чем трех тысяч респондентов.

Ранее ученые выяснили, что ощущение недосыпа опаснее реальной нехватки сна.