Диане Шурыгиной угрожает тюремный срок за распространение порнографии

Скандально известная блогер Диана Шурыгина обвиняется в распространении порнографии, ей может грозить до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, в квартире Шурыгиной недавно прошел обыск. Скорее всего, причиной возбуждения уголовного дела могли стать интимные видео, которые в прошлом году распространились в закрытых пабликах. Так считает бывший бойфренд Шурыгиной криптоинвестор Святослав Гусев. Об уголовном преследовании Дианы он узнал 12 июня от ее подруги и экс-тренера с Бали.

Mash дозвониться до Шурыгиной и ее матери не удалось.

18 мая стало известно, что Святослав Гусев обвинил Диану Шурыгину в краже денег и имущества на общую сумму в несколько миллионов рублей. Среди пропавшего имущества он перечислил сейф с 1,1 млн рублей наличными, ноутбук, игровую приставку, сабвуфер и другую технику.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве певицы и диджея, вышла замуж и развелась.

В России впервые вынесли приговор за публикацию сгенерированного нейросетью порно.