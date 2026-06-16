Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Диане Шурыгиной угрожает тюремный срок за распространение порнографии

Mash: против Дианы Шурыгиной возбуждено дело за распространение порнографии
Диана Шурыгина/VK

Скандально известная блогер Диана Шурыгина обвиняется в распространении порнографии, ей может грозить до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, в квартире Шурыгиной недавно прошел обыск. Скорее всего, причиной возбуждения уголовного дела могли стать интимные видео, которые в прошлом году распространились в закрытых пабликах. Так считает бывший бойфренд Шурыгиной криптоинвестор Святослав Гусев. Об уголовном преследовании Дианы он узнал 12 июня от ее подруги и экс-тренера с Бали.

Mash дозвониться до Шурыгиной и ее матери не удалось.

18 мая стало известно, что Святослав Гусев обвинил Диану Шурыгину в краже денег и имущества на общую сумму в несколько миллионов рублей. Среди пропавшего имущества он перечислил сейф с 1,1 млн рублей наличными, ноутбук, игровую приставку, сабвуфер и другую технику.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве певицы и диджея, вышла замуж и развелась.

В России впервые вынесли приговор за публикацию сгенерированного нейросетью порно.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!