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Бизнес

Российская сеть магазинов попросила производителей алкоголя снизить цены

«Ъ»: «Красное & Белое» просит производителей алкоголя снизить стоимость
Алексей Куденко/РИА Новости

Сеть магазинов «Красное & Белое» направила письмо крупным производителям алкоголя с просьбой не повышать или снизить отпускные цены на продукцию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника.

По информации издания, обращение было направлено в начале июня.

В нем компания апеллировала к давнему партнерству и объяснила свою просьбу снижением покупательной способности населения.

Предложение «Красного & Белого» снизить цены, как заявил коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов, ориентировано скорее на импортеров и поступило в контексте укрепления рубля. В Ladoga позицию сети называют стандартной тактикой переговоров. Сама компания схожим образом ведет переговоры с поставщиками услуг, сырья и комплектующих.

В конце мая Роспотребнадзор приостановил продажу в России армянского вина и коньяка. Ведомство также сообщило об ее изъятии этой продукции из оборота.

Ранее на ПМЭФ пожаловались, что зумеры не пьют алкоголь.

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