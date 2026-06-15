Российская сеть магазинов попросила производителей алкоголя снизить цены

Сеть магазинов «Красное & Белое» направила письмо крупным производителям алкоголя с просьбой не повышать или снизить отпускные цены на продукцию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника.

По информации издания, обращение было направлено в начале июня.

В нем компания апеллировала к давнему партнерству и объяснила свою просьбу снижением покупательной способности населения.

Предложение «Красного & Белого» снизить цены, как заявил коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов, ориентировано скорее на импортеров и поступило в контексте укрепления рубля. В Ladoga позицию сети называют стандартной тактикой переговоров. Сама компания схожим образом ведет переговоры с поставщиками услуг, сырья и комплектующих.

В конце мая Роспотребнадзор приостановил продажу в России армянского вина и коньяка. Ведомство также сообщило об ее изъятии этой продукции из оборота.

Ранее на ПМЭФ пожаловались, что зумеры не пьют алкоголь.