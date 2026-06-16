Преподавателей ислама осудили за насилие над учениками в Петербурге

В Санкт-Петербурге вынесли приговор преподавателям медресе, истязавшим своих учеников под видом осуществления миссионерской деятельности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Октябрьский районный суд огласил приговор Шабану Динчеру, Шарофиддину Рахманову и Фарли Агаеву, признанным виновным в истязании несовершеннолетних и создании НКО, посягающей на права граждан.

Троица «педагогов-священнослужителей» прибыла в Россию по рабочей визе, арендовала квартиру на Вознесенском проспекте и тайно открыла интернат под названием «мусульманская духовная семинария» с постоянным проживанием, питанием и свободным посещением.

Не имея разрешений и лицензий, мигранты набирали детей для изучения «неканонических ценностей ислама» и применяли к несовершеннолетним систематическое физическое и психическое насилие.

Известно о четырех пострадавших. «Учителя» систематически избивали воспитанников, нанося удары руками и ногами по голове и телу, использовали ремень, палку, провода, книги, тапок, выкручивали уши, сталкивали лбами. Кроме того, пострадавших постоянно оскорбляли, оказывали на них психическое давление.

Фигуранты вину в избиениях не признали. Суд назначил Динчеру, руководившему интернатом, — 6,5 лет исправительной колонии общего режима, а Рахманову и Агаеву — по 6 лет. После отбытия срока мигрантов выдворят из России. До этого каждого оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение порядка пребывания.

Ранее в Кузбассе опекун годами избивал ремнем девочку и отделался условным сроком.