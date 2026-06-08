В Кузбассе опекун годами избивал ремнем девочку и отделался условным сроком

В Кемеровской области опекун систематически применял ремень к ребенку и отделался условным сроком. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Суд установил, что в 2024-2025 годах житель Новокузнецка, недовольный плохим поведением и школьной успеваемостью, регулярно наносил девочке побои. О происходящем ребенок рассказал своей учительнице, после чего девочку изъяли из семьи.

Мужчину обвинили по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), подсудимый свою вину признал. Суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, осужденный заплатит потерпевшей 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее супруги брали детей под опеку и пытали их, пока глава семьи тратил пособия на ставки.