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Общество

Установлена личность убитого в Польше россиянина

В Польше после убийства российского художника задержан гражданин Белоруссии
Global Look Press

Убитый в Польше гражданин России оказался художником Семеном Скрепецким (настоящее имя — Роберт Кузовков), сообщает wPolsce24.

Телеканал передает, что после расправы над 44-летним россиянином на автостоянке в городе Бяла-Подляска задержали гражданина Белоруссии. Для этого полиция сразу после убийства художника перекрыла улицы, на выездах из города правоохранители установили кордоны и устроили облаву. Вооруженного подозреваемого задержали у белорусского консульства.

По неофициальным данным wPolsce24, погибший был политическим беженцем и критиковал действующую власть РФ.

До этого стало известно, что россиянин умер в ходе уличной стрельбы в Бяла-Подляске. Инцидент произошел около 10:00 (11:00 мск) на улице Королевы Ядвиги на территории крупного жилого комплекса. Несмотря на усилия медиков, художника спасти не удалось.

Ранее русская девушка-диджей умерла перед музыкальным фестивалем в Индии.

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