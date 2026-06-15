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Общество

В Дагестане завели дело на врача скорой помощи после смерти ребенка

В Махачкале врач предстанет перед судом по делу о смерти ребенка
Мария Девахина/РИА Новости

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении врача скорой помощи. Ее подозревают в оставлении ребенка в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, врач прибыла по вызову в частное дошкольное учреждение Махачкалы для оказания помощи малолетней девочке. Медработник выявила признаки, требующие экстренной госпитализации и создающие реальную угрозу жизни и здоровью, однако не приняла мер для организации госпитализации или передачи ребенка под надзор уполномоченных органов.

Впоследствии девочка была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии и, несмотря на оказанную помощь, скончалась. Против медика возбудили дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Петербурге вынесли приговор паре, чей ребенок умер после лечения народными средствами.

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