В Петербурге вынесли приговор паре, чей ребенок умер после лечения народными средствами

Суд в Петербурге вынес приговор супругам Сергею и Валентине Куприным, чей 6‑летний сын умер из-за отказа от традиционной медицины. Об этом стало известно каналу 78.ru.

Инцидент произошел в феврале прошлого года в СНТ «Дружный‑1». Несмотря на тяжелые симптомы у ребенка — сильные боли, судороги, недержание и обмороки — родители лечили его только отварами из растений и массажем, не обращаясь к врачам.

Судебная экспертиза установила, что у мальчика была острая вирусная инфекция, приведшая к кровоизлиянию и отеку головного и спинного мозга, однако точную причину смерти специалисты не определили. Позже выяснилось, что у ребенка также имелось заболевание сердца.

Валентина Куприна, успевшая, пока шло следствие, стать матерью во второй раз, заявила, что произошедшее полностью изменило ее взгляды на жизнь. Однако свою вину в смерти сына женщина признать отказалась.

«Это событие, скажем так, нас переиначило полностью, не только в отношении медицины. Мы поняли ценность жизни, ценность детей. Для нас это главное. То, что мы извлекаем из всего этого. Мы пересмотрели всё до основания, и только помощь наших родственников помогла нам поверить, что жить дальше можно», — сказала она во время заседания, куда пришла с младенцем.

В итоге Красносельский районный суд признал Куприных виновными в причинении смерти по неосторожности и назначил им по одному году ограничения свободы.

