Недовольный шумом москвич открыл стрельбу по нарушителям тишины во дворе

В Подмосковье конфликт во дворе одного из домов закончился стрельбой. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в Люберцах. По предварительной информации, между местным жителем и двумя мужчинами возник конфликт из-за шума. Во время ссоры он достал охотничье оружие и не менее трех раз выстрелил в людей.
В результате оба пострадавших получили травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали их.
В отношении россиянина с оружием возбудили уголовное дело.
«Сегодня суд избрал 42-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле у прокуратуры.
До этого в Волгоградской области мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением. Как выяснилось, в селе Червленое произошла стрельба, во время которой пуля попала в мужчину.
Ранее в Ленобласти мужчину задержали за стрельбу со своего балкона в воздух.