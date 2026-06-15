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Общество

Недовольный шумом москвич открыл стрельбу по нарушителям тишины во дворе

В Люберцах мужчину задержали за стрельбу по людям из-за шума
Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье конфликт во дворе одного из домов закончился стрельбой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Люберцах. По предварительной информации, между местным жителем и двумя мужчинами возник конфликт из-за шума. Во время ссоры он достал охотничье оружие и не менее трех раз выстрелил в людей.

В результате оба пострадавших получили травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали их.

В отношении россиянина с оружием возбудили уголовное дело.

«Сегодня суд избрал 42-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Волгоградской области мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением. Как выяснилось, в селе Червленое произошла стрельба, во время которой пуля попала в мужчину.

Ранее в Ленобласти мужчину задержали за стрельбу со своего балкона в воздух.

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