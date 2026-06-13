В Ленобласти мужчину задержали за стрельбу со своего балкона в воздух

В Пушкине мужчине грозит срок за стрельбу из пистолета со своего балкона

В Пушкине задержали местного жителя, устроившего стрельбу в воздух со своего балкона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 июня в полицию поступило сообщение от очевидца о стрельбе с балкона третьего этажа дома № 44 по улице Железнодорожной. На вызов выехал наряд патрульно-постовой службы.

В квартире по указанному адресу задержали безработного 41-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений он произвел два выстрела в воздух из травматического пистолета.

К счастью, никто не пострадал. Оружие изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд.