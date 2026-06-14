Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина попал в больницу с ранением после стрельбы в российском селе

V1.RU: в Волгоградской области мужчина попал в больницу после стрельбы
Shutterstock

В Волгоградской области мужчина попал в больницу с ранением после стрельбы в селе. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня в селе Червленое в Светлоярском районе. После стрельбы мужчину с огнестрельным ранением доставили в больницу Красноармейского района.

Предположительно, в него стреляли из травматического оружия. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Назначена проверка, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Ленинградской области мужчину задержали за стрельбу со своего балкона в воздух. Оказалось, он был пьян и совершил свой поступок из хулиганских побуждений.

Ранее екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!