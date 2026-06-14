Мужчина попал в больницу с ранением после стрельбы в российском селе

V1.RU: в Волгоградской области мужчина попал в больницу после стрельбы

В Волгоградской области мужчина попал в больницу с ранением после стрельбы в селе. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня в селе Червленое в Светлоярском районе. После стрельбы мужчину с огнестрельным ранением доставили в больницу Красноармейского района.

Предположительно, в него стреляли из травматического оружия. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Назначена проверка, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Ленинградской области мужчину задержали за стрельбу со своего балкона в воздух. Оказалось, он был пьян и совершил свой поступок из хулиганских побуждений.

Ранее екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд.