В Сургуте нашли мужчину, избившего 12-летнюю девочку из-за смеха

Полиция нашла жителя Сургута, который напал на 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Личность фигуранта установили, по данным полиции, он является гражданином России.

«Проводится проверка по факту инцидента. После нее будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

14 июня стало известно об инциденте, произошедшем во дворе дома на улице Сибирской. По словам очевидцев, компания девочек в возрасте от 12 до 15 лет возвращалась домой с прогулки, за этим наблюдал из окна мужчина, которому не понравилось, что дети смеются и громко разговаривают.

Взрослый начал бросать в них камни и оскорблять, а затем применил физическую силу. На кадрах с места происшествия видно, как он хватает 12-летнюю девочку за голову и с силой роняет на землю. После того, как она встала, он попытался пнуть ее, однако та убежала. Подруги пострадавшей вызвали полицию.

Ранее во Владивостоке женщина скинула мальчика с качелей ради своих детей.