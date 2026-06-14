Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина набросился на 12-летнюю девочку во дворе дома в Сургуте

В Сургуте мужчина набросился на 12-летнюю девочку во дворе дома
Telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ»

В Сургуте мужчине не понравилось, что дети громко говорят и смеются, и он набросился на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «К-информ Сургут».

Инцидент произошел во дворе дома на улице Сибирской, когда компания девочек в возрасте от 12 до 15 лет возвращалась домой с прогулки. Предварительно, в это время за ними из окна квартиры наблюдал мужчина, который позже он вышел на улицу — ему не понравилось, что компания смеется и громко разговаривает.

Между мужчиной и детьми вспыхнул конфликт. По словам матери одной из школьниц, мужчина начал бросать в них камни и оскорблять, а затем применил физическую силу. На кадрах с места происшествия видно, как он хватает 12-летнюю девочку за голову и с силой роняет на землю. После того, как она встала, он попытался пнуть ее, однако та убежала.

На место вызвали полицию и скорую помощь, одна из девочек получила травмы. Ее родители рассчитывают, что действия нападавшего тщательно проверят и дадут им правовую оценку. По факту инцидента организовали доследственную проверку, сообщает региональная прокуратура.

Ранее дело завели после того, как мужчина избил ребенка на детской площадке в Перми.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!