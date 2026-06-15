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Общество

В двух подмосковных округах объявили карантин из-за бешенства

Глава Подмосковья ввел карантин по бешенству в Мытищах и Ступино
Денис Абрамов/РИА Новости

В подмосковных Мытищах и Ступино введен карантин из-за вспышек бешенства. Постановления губернатора Московской области об эпидемиологических мерах в первом и втором городских округах опубликованы на официальном сайте правительства региона.

Мытищинский очаг заражения бешенством обнаружен у дома №2 по Сиреневой улице в деревне Чиверево. Опасной территорией объявлены близлежащие деревни Жостово, Сорокино и Осташково, поселки Жостово и Туристический, а также пансионат «Клязьминское водохранилище».

Ступинская вспышка бешенства зафиксирована у дома №13 в Овражном тупике в деревне Ивантеево. В карантинную зону попали деревни Бессоново, Коледино, Миняево, Мякинино, Орехово, Чиркино, Фоминка, Шманаево, Щербинино и село Городня.

В самих очагах запрещено лечение больных животных, нельзя пускать туда посторонних, вывозить оттуда животных и перемещать их, снимать шкуры с туш. На всей территории запрещены ярмарки, выставки и любые мероприятия с животными.

Бешенство — опасный вирус, поражающий нервную систему. Он передается через слюну при укусе. Главные переносчики в природе — лисы, енотовидные собаки и бездомные собаки с кошками. У зараженных зверей меняется поведение: дикие перестают бояться людей, а домашние становятся агрессивными или неестественно ласковыми. Для человека без прививок болезнь летальна.

Ранее были названы основные источники бешенства в России.

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