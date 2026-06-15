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Общество

В Челябинске экс-жена обвинила челябинца в избиении ломом на глазах у детей

РЕН ТВ: в Челябинске мужчина избил ломом экс-супругу и тещу
Shutterstock

Жительница Челябинска рассказала о том, что ее семью преследовал и избивал бывший супруг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины по имени Дарья, в день инцидента она находилась дома с детьми в возрасте десяти и двух лет. В какой-то момент она услышала треск стекла и поняла, что к ним в дом ломится Дмитрий.

Мужчина попал внутрь, стал угрожать расправой, размахивать ломом и избивать Дарью.

«Я сейчас буду решать – будешь жить ты или нет. Я тут мужик. Я тут все решаю», – цитирует женщина слова супруга, сказанные во время нападения.

За пострадавшую заступился старший сын, но Дмитрий набросился и на него. Пока мать отвлекала «гостя», мальчик позвонил в полицию и бабушке, которая жила недалеко. Женщина прибежала к семье и также была избита.

Дарье удалось выбежать на улицу с детьми. Позже к ним присоединилась бабушка и они уехали за несколько домой. Прибывшие на место полицейские якобы не задержали дебошира.

Сама Дарья не знает, куда будет возвращаться после больницы, так как дом официально принадлежит бывшей свекрови. Для его покупки Дарья продала свою недвижимость.

Ранее незнакомец жестоко избил девушку возле ее дома на Амуре.

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