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Незнакомец жестоко избил девушку возле ее дома на Амуре

На Амуре незнакомец жестоко избил девушку возле ее дома
Telegram-канал «Аmur.life»

На Амуре мужчина жестоко избил 19-летнюю девушку возле ее дома. Об этом сообщает Amur.life.

Инцидент произошел в ночь на 10 июня на Красноармейской улице, когда девушка вышла на улицу в темное время суток. Во дворе в это время отдыхала группа из пяти или шести человек.

Один из мужчин подошел к ней и стал требовать сигарету. Получив отказ, он схватил девушку сзади и повалил на землю и избил ее ногами по голове и телу. На скуле пострадавшей отпечатался след от ботинка.

На помощь прибежали соседки, которые оттащили агрессора. Услышав про вызов полиции, он скрылся. Пострадавшая обратилась в больницу. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

Полиция проводит проверку и разыскивает нападавшего. Компанию хулигана девушка успела снять на разбитый телефон.

Ранее мать отказалась от мужчины, который зверски избил и прыгал на лице женщины в Татарстане.

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