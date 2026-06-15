Россиян предупредили о последствиях «копеечных» просрочек по налогам

Многие относятся к налогам по принципу: «сумма небольшая — оплачу позже». Но именно такие просрочки становятся началом серьезных проблем. О том, почему даже минимальные задолженности не стоит игнорировать, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Налоговая дисциплина — это соблюдение сроков. Даже при минимальной задолженности начинают начисляться пени и возможны штрафы. С финансовой точки зрения это неэффективные расходы: вы платите больше не за результат, а за то, что не уложились в календарь», — объяснила она.

Часто проблемы возникают не из-за намеренного нарушения, а из-за отсутствия системы. Люди откладывают подачу декларации «на потом», забывая, что подача и уплата налога — два разных обязательства. Нарушение любого из этапов создаёт риск дополнительных начислений.

«Но ключевая проблема даже не в штрафах. Основные риски — в последствиях, которые не лежат на поверхности», — отметила Волкова.

Даже при небольшой сумме пени начисляются ежедневно. Чем дольше вопрос остаётся без внимания, тем быстрее растёт задолженность. Сегодня налоговая служба активно сверяет данные по доходам, вкладам и имуществу. Если проценты по вкладам за год превышают установленный порог, возникает обязанность уплатить НДФЛ. При доходах свыше 5 млн рублей применяется повышенная ставка. Если не заходить в личный кабинет, такие начисления можно просто не заметить.

На практике встречаются ситуации, когда налог продолжает начисляться на уже проданную квартиру или автомобиль. Причина — несвоевременное обновление данных. Долг обрастает пенями и превращается в полноценную проблему.

Многие откладывают оплату на последний день, не учитывая, что системы перегружены. Платёж проходит с задержкой, и формально это уже просрочка. Даже при желании сделать правильно можно получить штраф.

«Даже небольшая задолженность может попасть в реестр. Затем ФНС направляет требование об уплате, а при дальнейшем игнорировании вопрос передаётся судебным приставам. И речь идет уже не о сумме налога, а о времени, нервах и дополнительных издержках», — сказала она.

В 2026 году усиливается контроль за начислениями, особенно по доходам и вкладам. Вероятность «пропустить» обязательство снижается, а риск получить начисление задним числом растет.

«Финансовая устойчивость редко рушится из-за одного крупного решения. Гораздо чаще ее подтачивают мелкие потери, которые повторяются из раза в раз. Налоги — та зона, где дисциплина напрямую конвертируется в сохраненные деньги и отсутствие лишних рисков», — резюмировала Татьяна Волкова.

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