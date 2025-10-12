Россиянам напомнили, как оформить налоговый вычет за образование

Если вы обучаетесь или оплачиваете образование близкого родственника, можно ежегодно возвращать до 19 500 рублей с помощью социального налогового вычета. Евгений Рубан, заместитель руководителя Школы дизайна НИУ ВШЭ, рассказал «Газете.Ru», какие нюансы нужно учесть при его оформлении.

Так, социальный налоговый вычет возвращают за уплаченный НДФЛ. Его можно оформить за медицинские услуги, покупку недвижимости, ДМС или обучение. По итогам 2023 года россияне вернули таким способом более 5,4 млрд рублей, а средняя сумма составила около 80 тысяч рублей.

Право на возврат части средств есть у всех физлиц, уплачивающих НДФЛ. Это могут быть деньги, потраченные на собственное обучение или образование детей и других родственников. Вычет можно получать ежегодно во время обучения или за уже прошедшие курсы. Предельная сумма, которую возвращают за один год, не может превышать 19 500 рублей.

«Есть и другие нюансы. Например, вернуть средства за свое обучение можно, если вы учитесь на дневной, вечерней, заочной, дистанционной и любой другой форме. Но в случае с детьми, подопечными, братьями и сестрами до 24 лет налоговый вычет одобряется только для дневной формы образования. Аналогичным образом возвращают средства за обучение мужа или жены», — отметил Рубан.

Налоговый вычет можно оформить в детских садах и школах, включая как государственные, так и частные учреждения. Также возврат средств доступен за обучение в спортивных кружках, школах искусств, колледжах, вузах и техникумах.

Взрослые могут вернуть деньги, потраченные на дополнительное образование, включая языковые курсы, водительские права, повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам ДПО – например, за обучение цифровому дизайну и другим специальностям.

При этом для оформления вычета подойдут не все учреждения.

«У организации обязательно должна быть лицензия на осуществление образовательной деятельности, иначе в получении налогового вычета откажут. Такой документ – это в каком-то смысле подтверждение качества обучения, соответствие компании профессиональным стандартам», — сказал эксперт.

Информацию о наличии образовательной лицензии компании публикуют на своих сайтах. Ее также можно найти на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «Сводный реестр лицензий».

Эксперт рекомендует учитывать и другие факторы.

«Если вычет планирует оформить родитель или опекун слушателя, проходящего обучение, важно, чтобы договор на оказание образовательных услуг был заключен непосредственно с ним. Кроме того, оплата должна осуществляться исключительно из собственных средств родителя или опекуна. Например, использование материнского капитала не позволит претендовать на налоговую компенсацию», — рассказал он.

Налоговый вычет удобнее всего оформлять онлайн — в личном кабинете на сайте ФНС. При этом набор необходимых документов будет отличаться в зависимости от года обучения, объясняют эксперты. Для курсов, которые оплачивали до конца 2023 года, нужна будет справка 3-НДФЛ, договор с образовательной организацией, документы, подтверждающие расходы на обучение, а также копия лицензии на осуществление образовательной деятельности. В случае с курсами, которые оплачивали с 2024 года, понадобится только справка об оплате образовательных услуг — ее выдает само учреждение, резюмировал эксперт.

