Школьников предупредили, почему нельзя смешивать алкоголь с энергетиками на выпускном

На выпускных совпадают сразу несколько факторов риска: высокая эмоциональность, желание «оторваться напоследок» и отсутствие опыта в вопросах алкоголя. На этом фоне особенно опасной становится одна из самых распространенных комбинаций — алкоголь и энергетики. По словам психиатра-нарколога клиники «АлкоСпас» Антона Рудковского, именно такие смеси чаще всего приводят к тяжелым состояниям, с которыми потом обращаются к врачам.

Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Главная проблема в том, что энергетик маскирует действие алкоголя. Человек субъективно чувствует себя бодрее, чем есть на самом деле, и теряет контроль над количеством выпитого», — объясняет специалист.

Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые возбуждают нервную систему. Алкоголь, напротив, действует как депрессант — замедляет реакции, снижает концентрацию и угнетает работу мозга. Когда эти два эффекта накладываются друг на друга, возникает опасная иллюзия трезвости. Человек может быть уже сильно пьян, но при этом ощущать себя «в норме» и продолжать пить.

Именно поэтому на выпускных часто происходят ситуации, когда подростки резко «перебирают». Контроль теряется незаметно: сначала — несколько коктейлей, потом — еще один «для энергии», и в итоге — тяжелое отравление. В практике врачей это выглядит как классический сценарий: резкое ухудшение состояния, рвота, потеря сознания, иногда — госпитализация.

Отдельный риск связан с нагрузкой на сердце. Кофеин учащает пульс и повышает давление, алкоголь расширяет сосуды и нарушает ритм. В комбинации это может спровоцировать тахикардию, перебои в работе сердца и даже острые состояния у людей, которые ранее не имели проблем со здоровьем.

«Мы видим случаи, когда у молодых людей после таких смесей возникают серьезные нарушения сердечного ритма. Это не безобидная история», — подчеркивает Рудковский.

Кроме того, сочетание алкоголя и энергетиков усиливает обезвоживание. Выпускной вечер часто проходит в жарких помещениях, с активными танцами и длительным отсутствием нормального питьевого режима. В результате организм быстро теряет жидкость, что усиливает интоксикацию и ухудшает общее состояние.

Психологический фактор тоже играет роль. Энергетики снижают ощущение усталости и притупляют сигналы организма о перегрузке. Подросток может игнорировать признаки ухудшения самочувствия — головокружение, слабость, тошноту — и продолжать участие в вечеринке, доводя состояние до критического.

Врач отмечает, что именно такие сочетания чаще всего становятся «первым негативным опытом» с алкоголем. И этот опыт может иметь последствия — от сильного отравления до формирования рискованных моделей поведения в будущем.

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