Энергетики могут вызвать паническую атаку, предупредил нарколог

За быстрым ощущением бодрости от энергетиков часто скрывается обратный эффект — рост тревожности, панические реакции и ухудшение психического состояния. Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков рассказал «Газете.Ru», как кофеин действует на нервную систему.

«Кофеин — стимулятор. Он активизирует центральную нервную систему, повышает уровень возбуждения, учащает сердцебиение и усиливает выработку адреналина. Для человека с тревожной предрасположенностью это может стать триггером панической атаки», — отмечает специалист.

После энергетика организм переходит в состояние повышенной готовности: ускоряется пульс, появляется напряжение. У людей с повышенной тревожностью эти реакции интерпретируются как сигнал опасности, запуская цепочку паники. Возникает замкнутый круг: симптомы вызывают страх, страх усиливает симптомы. В итоге — полноценная паническая атака с нехваткой воздуха, головокружением, страхом смерти.

При систематическом принме кофеина нервная система работает в режиме хронического возбуждения. Это приводит к истощению ресурсов, нарушению сна и повышению общей тревожности.

«Человек может не связывать свое состояние с энергетиками, но жаловаться на постоянное напряжение, раздражительность, проблемы со сном и эпизоды паники», — поясняет Литков.

Особенно опасна комбинация энергетиков с недосыпом. Многие используют их в состоянии усталости, когда организм уже ослаблен. Стимуляция становится агрессивной, мозг получает сигнал «работать» несмотря на истощение, что повышает вероятность тревожных срывов.

Подростки и молодые люди — в зоне особого риска: их нервная система более чувствительна, а опыт управления тревогой еще не сформирован.

Формально кофеин не относится к наркотическим веществам, но механизм зависимости у него реальный.

«Мы говорим о зависимости не по количеству банок, а по поведению. Если без энергетика человек не может нормально функционировать, испытывает раздражительность, слабость, головную боль — это признаки зависимости», — отмечает врач.

При регулярном употреблении формируется толерантность: для достижения того же эффекта требуется всё большая доза. При попытке сократить потребление возникают симптомы отмены.

Безопасная доза кофеина для взрослого — около 400 мг в сутки. В одной банке энергетика — от 80 до 200 мг. Уже 2–3 банки в день могут выводить за пределы нормы, особенно если дополнительно пить кофе или чай.

«Если человек начинает планировать день вокруг энергетиков, не может от них отказаться и увеличивает дозу — это повод задуматься. Полноценный сон, режим дня и восстановление — базовые факторы, которые никакая «банка бодрости» заменить не может», — резюмирует Литков

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