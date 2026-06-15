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Общество

Женщина ложно обвинила мужчину в изнасиловании и получила срок

В Сингапуре женщина получила 5 недель тюрьмы за ложное обвинение в изнасиловании
Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре женщину приговорили к пяти неделям тюрьмы после того, как она ложно обвинила своего бывшего парня в изнасиловании, пишет CNA.

Ляу Ван Тин познакомилась с мужчиной через TikTok в 2024 году. Позже они состояли в отношениях, однако расстались и остались друзьями, продолжая периодически встречаться.

В ночь на 7 января 2026 года женщина попросила бывшего партнера забрать ее. После этого они отправились к нему домой, где занялись сексом по взаимному согласию. Утром пара рассталась без конфликта.

Однако уже вечером Ляу связалась с родственницей и начала выяснять, можно ли считать секс с человеком, который больше не является ее партнером, изнасилованием. После разговора она обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой преступления.

По данным следствия, женщина несколько часов придерживалась своей версии событий и повторяла ложные обвинения сотрудникам полиции. В результате правоохранители начали полноценное расследование, организовали медицинское освидетельствование заявительницы и задержали мужчину для допроса.

Лишь поздно вечером Ляу призналась, что солгала. По ее словам, причиной стала тревога из-за просроченного контрацептива. Женщина опасалась, что может забеременеть, а бывший партнер не захочет брать на себя ответственность.

К тому моменту в расследовании уже были задействованы 13 полицейских, а также медицинский персонал. Суд отметил, что ложные обвинения в сексуальном насилии не только приводят к серьезным последствиям для невиновных людей, но и подрывают доверие к заявлениям реальных жертв подобных преступлений.

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