Тренер три года насиловал школьницу, обещая ей звездную карьеру

В Индии футбольный тренер годами насиловал девушку-подростка, обещая ей большую карьеру в спорте. Об этом сообщает NDTV.

Все началось еще в 2023 году, когда школьница поступила в футбольную академию Абхиджита Мендала в городе Васаи. Тренер сначала вошел в доверие к девушке и обещал ей большие перспективы в спорте, а затем он начал регулярно насиловать подопечную. Все происходящее он снимал на камеру.

На протяжении трех лет девушка подвергалась насилию. Когда она попыталась избегать его, тренер стал шантажировать жертву отснятым материалом. Он угрожал выложить видео в соцсети — школьница не выдержала психологического давления и рассказала обо всем семье.

Родные немедленно обратились в полицию и мужчину арестовали. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям. Он заключен под стражу.

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