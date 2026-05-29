Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Братья взяли в рабство мужчину на Ставрополье и заставили работать за еду

На Ставрополье братьев будут судить за то, что они взяли мужчину в рабство
СУ СК РФ по Ставропольскому краю

На Ставрополье перед судом предстанут два брата, которые взяли в рабство 22-летнего мужчину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло с августа 2024 года по март текущего в селе Кочубеевском. Злоумышленникам стало известно, что мужчина оказался без средств к существованию — они предложили ему хороший заработок. Вместо этого у него отобрали паспорт и телефон, лишив возможности позвать на помощь. После этого его заставляли бесплатно чинить автомобили и выполнять строительные услуги, а за отказ работать систематически избивали. Все издевательства фигуранты снимали на камеру телефона.

Преступную деятельность пресекли правоохранители. Возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ, обоих братьев заключили под стражу. Вина полностью доказана показаниями свидетелей и экспертизами. Материалы направлены в суд.

Ранее россиянина похитили и поместили в скам-центр в Камбодже.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!