Братья взяли в рабство мужчину на Ставрополье и заставили работать за еду

На Ставрополье братьев будут судить за то, что они взяли мужчину в рабство

На Ставрополье перед судом предстанут два брата, которые взяли в рабство 22-летнего мужчину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло с августа 2024 года по март текущего в селе Кочубеевском. Злоумышленникам стало известно, что мужчина оказался без средств к существованию — они предложили ему хороший заработок. Вместо этого у него отобрали паспорт и телефон, лишив возможности позвать на помощь. После этого его заставляли бесплатно чинить автомобили и выполнять строительные услуги, а за отказ работать систематически избивали. Все издевательства фигуранты снимали на камеру телефона.

Преступную деятельность пресекли правоохранители. Возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ, обоих братьев заключили под стражу. Вина полностью доказана показаниями свидетелей и экспертизами. Материалы направлены в суд.

