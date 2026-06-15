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Общество

Россиянка загадочно пропала во Вьетнаме на пляже, когда ее отец отвлекся

Baza: во Вьетнаме ищут туристку из РФ, пропавшую во время прогулки
KapiKupi/Shutterstock/FOTODOM

Женщину из России сутки ищут во Вьетнаме. Об этом сообщает Baza.

Женщина приехала в Дананг вместе с семьей накануне. Мать, отец и дочь поужинали, после чего мать ушла в номер, остальные члены семьи отправились на прогулку к морю.

Находясь на пляже Вьемдонг, в какой-то момент отец потерял дочь из виду. Какое-то время он пытался самостоятельно найти родственницу, но не смог. В результате к поискам подключились местные власти.

«Сейчас около 100 военных, сотрудников полиции и пожарных ведут розыск россиянки в районе побережья и его акватории», – сообщается в публикации.

Сейчас прорабатываются разные версии. Не исключается, что из-за сильных волн на берегу пропавшую унесло в море.

До этого в Красноярском крае пропал рыбак. 56-летний мужчина из поселка Балахта пошел на рыбалку. В какой-то момент он перестал выходить на связь. На поиски вышли волонтеры, но найти исчезнувшего не удалось.

Ранее в Свердловской области девушка оставила близким странное сообщение и пропала.

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