В Красноярском крае недалеко от места исчезновения Усольцевых ищут рыбака

Мужчину уже год ищут в Красноярском крае недалеко от места, где пропали Усольцевы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 56-летний житель поселка Балахта по имени Геннадий отправился на рыбалку, но вскоре перестал выходить на связь. Это произошло за три месяца до того, как пропала семья Усольцевых. Как и в случае с ними, поиски останавливали, но недавно возобновили.

«Волонтеры и полиция прочесали береговую линию реки Чулым, леса и все заброшенные дома и участки в районе», – сообщается в публикации.

Место пропажи Геннадия находится в 130 километрах от территории, где исчезли Усольцевы. Здесь, как утверждается, нередко пропадают люди. Так, помимо семьи и рыбака, за последние пару лет пропали минимум семь человек, среди которых – бывший спецназовец и профессиональный спортсмен.

Сергей Усольцев, его супруга и пятилетняя дочь пропали в тайге во время похода в сентябре. Их не могут найти до сих пор. Во время поисков специалисты обнаружили палку для скандинавской ходьбы, но пасынок Усольцева заявил, что отчим не любил ими пользоваться.

Ранее в в Свердловской области девушка оставила близким странное сообщение и пропала.