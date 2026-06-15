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Общество

Стало известно, на какие блоги чаще всего подписываются россияне

KP.RU: 38% россиян подписываются на каналы и блоги со смешным контентом
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Больше трети россиян чаще всего подписываются на блоги и каналы, в которых публикуют смешной и позитивный контент. Таким образом респонденты отвлекаются от повседневных проблем. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 38% опрошенных подписаны на страницы с юмористическим контентом. Эти россияне объяснили, что хотят видеть в социальных сетях как можно больше позитива и добрых роликов, чтобы иметь возможность отвлечься от повседневности и посмеяться.

Другие 35% респондентов поделились, что подписаны на военных корреспондентов, сообщества, освещающие новости СВО, и на каналы со схожей тематикой. Еще 34% участников опроса интересуются кулинарными блогами, в которых изучают кулинарные лайфхаки, смотрят видеорецепты и открывают новые для себя блюда.

Кроме того, 29% респондентов следят за каналами про животных. У этих россиян в подписках есть как минимум один аккаунт, посвященный домашнему питомцу. Другие 28% опрошенных интересуются тревел-блогерами и каналами о путешествиях. По их словам, в сети они ищут информацию о новых направления для путешествий, о классных отелях, ресторанах и необычных экскурсионных направлениях.

Еще 14% респондентов подписаны на блоги с полезным контентом о здоровье и правильном образе жизни. Эти участники опроса поделились, что их вдохновляют люди, которые заботятся о своем состоянии, регулярно тренируются, хорошо питаются и отлично выглядят.

Помимо этого, 12% россиян предпочитают следить за автомобильными блогами, 11% подписаны на страницы звезд шоу-бизнеса, 4% — на блоги для мам.

Оставшиеся 15% проголосовали за вариант «другое», отметив, что интересуются бизнес-страницами, каналами «сделай сам», пабликами по садоводству, а также психологами и коучами.

Ранее российские зумеры начали скупать кнопочные телефоны.

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