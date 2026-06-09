«Цифровая усталость»: российские зумеры кинулись скупать кнопочные телефоны

В России резко выросли продажи кнопочных телефонов – спрос на них скакнул на 47%. Это связано с усталостью жителей от цифровой среды, о которой сегодня заявляют уже 73% опрошенных россиян. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи от 18 до 25 лет, которые чаще начинают соблюдать цифровую гигиену, отказываясь от длительного зависания в соцсетях, отметил в беседе с RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

В то же время специалист подчеркнул, что говорить о всеобщем отказе от «умных» гаджетов среди зумеров рано – обратное, в частности, подтверждают показатели роста крупнейших площадок. Так, например, аудитория сервисов VK за первый квартал этого года выросла на 9 млн человек до 88 млн пользователей.

«Мы видим не коллапс экосистемы, а её естественную эволюцию вместе с поведением пользователей», – подчеркнул Якубович.

Что касается кнопочных телефонов, то возвращение к ним сегодня действительно приравнивают к мощному культурному движению. Именно молодые люди, выросшие со смартфоном в руках, осознали их пагубное влияние на способность концентрироваться, подчеркнул эксперт. Однако, по его словам, это явление нельзя назвать массовым – большинство зумеров все еще не могут обойтись без «умного» телефона.

«Мой опыт работы со студентами показывает, что молодежь по-прежнему предпочитает цифровые инструменты коммуникации, – пояснил он. – На занятиях их бывает сложно оторвать от гаджетов, и я не препятствую этому, напротив, стимулирую использование гаджетов в учебном процессе для поиска ответов на вопросы».

Цифровой детокс чаще полезен для здоровья – как отмечает психолог Ольга Романив, временный отказ от смартфона позволяет быстрее восстановить нервную систему, поддержать внутренний баланс. При этом специалисты подчеркивают, что использование гаджетов как таковых не опасно при использовании для учебы и работы, однако их нельзя превращать в инструмент бездумного скроллинга и постоянного отвлечения.

Напомним, в недавнем исследовании 37% опрошенных россиян в возрасте старше 45 лет заявили об удобстве и надежности кнопочных телефонов. Главными преимуществами этих устройств респонденты указали длительное время автономной работы и отсутствие социальных сетей, что оценили 28% респондентов.

Что касается молодежи, то в интересе к старым телефонам признались 34% молодых пользователей до 35 лет. В то же время 50% всех россиян считают кнопочные телефоны устаревшими и недостаточно функциональными.

Невролог ранее объяснила, помогает ли цифровой детокс на самом деле.