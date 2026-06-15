Мальчик сбежал из лагеря и приехал к родителям в Екатеринбург

Семья из Екатеринбурга привезла семилетних двойняшек в летний лагерь и вскоре обнаружила одного из них дома. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала мать, сына и дочь впервые отправили в лагерь в Арамиле в этом году. Дети должны были находиться на отдыхе в период с 11 по 24 июня. Однако практически сразу двойняшки стали высказывать недовольство. Родители списали это на непривычку.

Уже 14 июня мальчик вернулся домой в Екатеринбург. Вместе с ребенком был молодой человек лет 18 на вид. Он сказал, что забирал вожатого из лагеря и по пути из учреждения увидели мальчика. Незнакомцу он сказал, что заблудился.

Мать обратилась в лагерь, но ей там якобы не отвечали. Позже директор заявил, что школьника ищут правоохранители.

«Они даже нам не позвонили в первую очередь и не сообщили о пропаже ребенка!», – рассказала женщина.

Она поехала в лагерь, чтобы забрать и дочь, а также поговорить с работниками.

В беседе с журналистами представители департамента образования города сообщили, что пропажу подопечного сразу заметили.

Ранее в подмосковном Чехове двое мальчиков сбежали из детского сада.