Россиянам рассказали, почему у воды получить солнечный ожог гораздо проще

Находясь на пляже, получить солнечный ожог гораздо проще, и дело не только в отсутствии одежды с длинным рукавом. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила заведующая центром общественного здоровья Химкинской больницы Ольга Чиркова.

«Солнечный ожог у воды получить гораздо проще, потому что вода отражает — и у тебя получается двойная доза», — пояснила специалист.

Она посоветовала стараться избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00. Особенно это касается людей с белой кожей и большим количеством родинок, а также маленьких детей.

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева до этого предупреждала, что солнечные ожоги не следует обрабатывать сметаной или маслом, поскольку они образуют на коже пленку, нарушающую терморегуляцию. Это чревато еще большим перегревом тканей и усилением воспалительного процесса.

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