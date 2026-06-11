Россиянам рассказали, чем нельзя обрабатывать солнечные ожоги

Солнечные ожоги не следует обрабатывать сметаной или маслом, поскольку они образуют на коже пленку, нарушающую терморегуляцию. Это чревато еще большим перегревом тканей и усилением воспалительного процесса, предупредила в интервью RT врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.

При поверхностном поражении кожи она посоветовала прежде всего переместиться в тень.

«Затем нужно охладить пораженные участки кожи, например, при помощи прохладного компресса. После этого на кожу следует нанести успокаивающее средство, среди которых можно назвать охлажденный гель с алоэ или крем-эмолент. Вместе с тем важно поддерживать водный режим — пить чистую питьевую воду», — сказала специалист.

При этом, по ее словам, если есть вскрывшиеся пузыри, необходимо обработать рану водным антисептиком и наложить на нее стерильную повязку, которую стоит менять не реже одного раза в день.

Если же ожог имеет обширную площадь и сопровождается повышением температуры, следует срочно обратиться в травмпункт, добавила она.

Заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Алексей Сачков до этого говорил, что использование «народных средств» является одной из самых главных ошибок, которые люди совершают в ходе оказания первой помощи при ожогах.

К ним он отнес уринотерапию, прикладывание мятого картофеля, тертой моркови, толченых ящериц к обожженным поверхностям. По его словам, странные средства могут предлагать и в аптеках.

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