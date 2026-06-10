Россиянам назвали лекарства, при приеме которых нельзя загорать

Эксперт Сокольский: при приеме антидепрессантов и нейролептиков нельзя загорать

Загорать под прямыми солнечными лучами и в солярии категорически запрещено при приеме лекарственных средств, которые вызывают фотосенсибилизацию — резкое повышение чувствительности кожи к УФ-лучам. Об этом в беседе с aif.ru предупредил кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

По словам специалиста, длительное нахождение под открытым солнце при приеме этих лекарств может причинить серьезный вред здоровью.

«Это может привести к тяжелым солнечным ожогам, волдырям, стойкой пигментации или даже лекарственной фотоаллергии (экземе, которая проявится через несколько дней)», — объяснил он.

Эксперт рассказал, что в группу препаратов, несовместимых с загаром, входят антибиотики, в числе которых тетрациклины, фторхинолоны и сульфаниламиды. Кроме того, чувствительность к УФ-лучам повышает даже обычный азитромицин.

По словам Сокольского, также находиться под открытым солнцем не следует при приеме нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Особенно опасен при загаре кетопрофен, который входит в состав гелей и мазей от боли. При попадании на кожу он провоцирует серьезные ожоги. Аналогичным действием обладают ибупрофен, напроксен и пироксикам.

Специалист добавил, что также загорать запрещено при приеме мочегонных препаратов. Тиазидные диуретики в сочетании с воздействием солнца повышают риск возникновения базалиомы и плоскоклеточного рака кожи. Не менее опасны в таком случае оказываются ретиноиды и «отбеливающие» средства для кожи, такие как изотретиноин, ретиноевая мазь, третиноин и адапален.

Кроме того, серьезные реакции из-за солнца возникают при приеме антидепрессантов и нейролептиков. Ожоги и другие серьезные реакции дают фенотиазины, ряд трициклических антидепрессантов и препараты зверобоя.

По словам эксперта, с солнцем также несовместимы сердечно-сосудистые средства, противогрибковые и противодиабетические препараты.

Американские исследователи до этого выяснили, что использование соляриев почти в три раза увеличивает риск развития меланомы — самой агрессивной формы рака кожи.

Ранее врач напомнила, чего нельзя делать при солнечном ожоге.