Жителей поврежденных после атаки БПЛА домов разместят в ПВР

Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил в своем Telegram-канале, что жители города, чьи дома были повреждены при атаке беспилотников в ночь на 15 июня, могут расположиться в пунктах временного размещения (ПВР).

По его словам, он проконтролировал организацию работы на месте устранения последствий атаки беспилотных летательных аппаратов в Привокзальном округе.

«Жителям поврежденных домов предложено размещение в ПВР, который оперативно развернут администрацией города. Обеспечены трансфер до пункта, горячее питание», — сказано в сообщении Беспалова.

В ночь на 15 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по городскому округу Тулы три человека получили несовместимые с жизнью ранения. Губернатор пояснил, что в населенных пунктах Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько частных жилых домов и коммерческих объектов. Правительство развернуло работу оперативного штаба.

Ранее в Тверской области обломок БПЛА упал на частный дом.