Россиянам рассказали, как построить дачу за один сезон

Если необходимо построить дачу быстро, лучше выбрать каркасный дом, который не требует больших вложений средств и времени. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

«За один строительный сезон можно возвести полноценный дачный дом, если правильно подойти к делу. Для быстрого летнего строительства есть две быстровозводимые технологии: каркасник и газобетон. Каркасный дом строят быстрее всего — коробка готова за две-три недели. Он самый бюджетный и легкий, под него не нужен мощный фундамент, хватит столбчатого или свайного. Из минусов каркаса: хуже звукоизоляция, летом он быстрее нагревается, а зимой требует качественного утепления. Газобетон дает ощущение капитального дома, отлично держит тепло и не горит. Но строить из него дольше и тяжелее, а если купить некачественные блоки, то стены могут пойти трещинами. Если дачу требуется возвести за одно лето, выбор однозначно стоит отдать в пользу каркаса», — сказал он.

Орехов уточнил, что для начала стройки необязательно иметь архитектурный проект — достаточно взять лист бумаги и попробовать самостоятельно прикинуть план будущего дома в масштабе 1:50. По его словам, для семьи из трех-четырех человек оптимальная площадь — 30-40 квадратных метров, начинать строительство лучше в конце апреля или в мае, как только оттает земля.

«Для каркасного дома лучше всего подходят свайно-винтовые сваи — их монтируют за два-три дня, они надежны для любого грунта. Более бюджетный, но трудоемкий вариант — столбчатый фундамент, когда ямы копают ниже глубины промерзания и заливают бетоном. На ровных стабильных грунтах можно сделать мелкозаглубленную ленту. В июне можно возводить каркас и стены. Один из самых распространенных вариантов выглядит так: сначала кладут нижнюю обвязку из бруса 100 на 150 мм, затем вертикальные стойки из бруса 50 на 150 с шагом 60 см. После этого делают верхнюю обвязку и укосины для жесткости, а снаружи обшивают все ОСП-плитами или влагостойкой фанерой», — подчеркнул он.

Орехов добавил, что в конце июня можно начинать делать крышу, а в августе приступать к внутренней отделке и коммуникациям.

«К концу июня — началу июля приступаем к крыше и внешнему контуру. Это самый важный этап, потому что он защитит ваши материалы от дождей. Для дачи проще всего сделать двускатную крышу с уклоном 25-30 градусов. В качестве кровельного покрытия берите металлочерепицу или профнастил — они прослужат до 50 лет. Мягкая кровля дешевле и легче, но менее долговечна. На этом же этапе ставим пластиковые окна и металлическую входную дверь, чтобы дом стал закрытым контуром. Август и сентябрь уйдут на отделку и коммуникации. Утеплите стены и потолок минеральной ватой. Электрику, особенно подключение щитка, обязательно доверьте профессионалу. Водоснабжение можно сделать из скважины или колодца, а самый бюджетный вариант канализации — выгребная яма, хотя лучше поставить недорогой септик за 30-40 тысяч рублей», — заключил он.

Эксперт отметил, что в 2026 году приблизительная стоимость готовой коробки для дома на 50 квадратных метров без внутренней отделки составит от 290 до 400 тысяч рублей.

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