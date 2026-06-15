В Москве ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер до утра

КГХ Москвы: ливни с грозами и градом при сильном ветре ожидаются до утра 16 июня

В ближайшие часы в Москве прогнозируются грозы с ливнем, градом и усилением ветра до 15 метров в секунду, сообщает Комплекс городского хозяйства (КГХ) в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что наиболее неблагоприятными погодные условия в столице будут после 15:00 и до завтрашнего утра.

В некоторых районах Москвы за эти сутки может выпасть как минимум половина месячной нормы осадков, в связи с чем городские службы переведены на режим повышенной готовности, добавили в КГХ.

На московские улицы выведены дежурные бригады и спецтехника «Мосводостока», инженерных компаний и коммунальщиков для оперативного откачивания воды в случае ее скопления.

В Комитете призвали москвичей и гостей города сохранять бдительность во время пребывания под открытым небом в период ухудшения погоды — в частности, не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними свои машины.

Дептранс Москвы посоветовал автомобилистам вообще воздержаться от поездок и пользоваться метрополитеном, а если и выезжать — то заранее продумывать маршрут, протестировать дворники и проверить запас омывающей жидкости. Вечером прогнозируются пробки до уровня 6 баллов.

О надвигающихся ливнях с большим количеством осадков предупреждал ведущий эксперт прогностического центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, причиной изменения погоды в худшую сторону станет холодный фронт циклона, идущего из северной части Атлантики.

Ранее москвичам спрогнозировали дожди, грозы и похолодание до +8 градусов.